сила тока в спирали электроплитки мощностью 600 Вт 5 A определите сопротивление в спирали
Физика
сила тока в спирали электроплитки мощностью 600 Вт 5 A определите сопротивление в спирали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/I,а значит 600:5=120 Ом
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