Как озаглавить главы, Бунина "Цифры"
Литература
Как озаглавить главы, Бунина "Цифры"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Слишком крупная ссора 2. « Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей». 3. «Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы?» 4. «Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет». 5. «И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе». 6. «Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее». 7. Долгожданные цифры
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