Как озаглавить главы, Бунина "Цифры"

Литература
Как озаглавить главы, Бунина "Цифры"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Слишком крупная ссора  2. « Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей».  3. «Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы?»  4. «Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет».  5. «И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе».  6. «Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее».  7. Долгожданные цифры
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