2. Уравнение экзотермической реакции: а) N2+3H2=2NH3 б) 2H2O=2H2+O2 в) 2HBr=H2+Br2. И как это узнать ?

Химия

2. Уравнение экзотермической реакции: а) N2+3H2=2NH3 б) 2H2O=2H2+O2 в) 2HBr=H2+Br2. И как это узнать ?

Автор: Гость