2. Уравнение экзотермической реакции: а) N2+3H2=2NH3 б) 2H2O=2H2+O2 в) 2HBr=H2+Br2. И как это узнать ?
Химия
2. Уравнение экзотермической реакции: а) N2+3H2=2NH3 б) 2H2O=2H2+O2 в) 2HBr=H2+Br2. И как это узнать ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2 + 3H2 = 2NH3 Восстановление: N + 3e− = N3− Окисление: H − 1e− = H+ N + 3H = N3− + 3H+ 2H2O = 2H2 + O2 Восстановление: H+ + 1e− = H Окисление: O2− − 2e− = O 2H+ + O2− = 2H + O 2HBr = H2 + Br2 Восстановление: 2H+ + 2e− = H2 Окисление: 2Br− − 2e− = Br2 2H+ + 2Br− = H2 + Br2 ______________________________________________________________________ N2+3H2=2NH - экзотермическое. два последних - эндотермические. экзотермическая реакция - это химическая реакция, сопровождающаяся выделением теплоты. противоположная ей - эндотермическая
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