Педагоги счтают, что ребенок, научившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы, оказывается в поледующей жизни в большей безопасности, чем дети, никогда не сталкивающиеся с испытаниями. Поэтому они дают советы ...
География
Педагоги счтают, что ребенок, научившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы, оказывается в поледующей жизни в большей безопасности, чем дети, никогда не сталкивающиеся с испытаниями. Поэтому они дают советы родителям о том, к каким трудностям надо приучать подростков и как это делать. Попробуйте составит ьсписок трудностей, решать которые подросткам уже по силам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря по какому возрасту.С 9-12 нужно научить его учить уроки самому без чьей то помощи.Потом с последующего возраста приучить его делать зарядку т.е укрепление мышечных суставов.Посдедующие годы следить что бы он прилежно учился в школе и отправлять его на разные соревнования и секции которые ему будут по душе.
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