Скласти 10 пар дієслов антоніми і дві приказки або прислівья із цих слів
Қазақ тiлi
Скласти 10 пар дієслов антоніми і дві приказки або прислівья із цих слів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заплести - розплести, в'янути - цвісти, заходити - виходити, піднімати - опускати, з'єднувати - роз'єднувати, загадувати - розгадувати, жити - умирати, журитися - тішитися, брати - давати, будувати - руйнувати. Краще їсти хліб з водою, ніж жити чужиною. Умирати збирайся, а хліб сій.
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