Составь по выражениям задачи и реши их: 12*4+8*4 (7+3)*5 23*3+11*2 Помогите составить задачи!
Математика
Составь по выражениям задачи и реши их: 12*4+8*4 (7+3)*5 23*3+11*2 Помогите составить задачи!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У четырех девочек вместе было 12 яблок, а у 4 мальчиков было вместе 8 яблок. Сколько яблок бы у мальчиков и у девочек? 12*4+8*4=80 2) Скорость катера в стоячей воде 7 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. Сколько километров пройдет катер за 5 часов вниз по реке? (7+3)*5=50 км 3) У Васи есть 3 корзинки и 2 ведерка. В каждой корзинке лежит 23 яблока, а в каждом ведерке 11 яблок. Сколько яблок всего у Васи? 23*3+11*2=91 яблоко Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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