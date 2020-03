составить 15 предложений на тему "мой рабочий день"

Гость: Гость:

d like to describe you my working day. All the days looked very much the same. On weekdays I usually get up at 7.Then I wash my face and hands and clean my teeth. At half past seven I am ready to have my breakfast. After breakfast I leave for school. My school is not far from my house. It takes me 10 minutes to get to school. Lessons begin at 8:30 a.m. and finish at about 3 p. m. Six or seven lessons a day is the ordinary timetable. When I come home I have dinner. Then I rest a little. Sometimes I read a book or talk to my friends over telephone. After that I start doing my home assignments. Twice a week I go to have private lessons in Maths in order to improve my knowledge. As a rule, I finish doing my homework at about 9 o'clock. But one day a week is not so busy. This is Thursday. On Thursday 1 usually help my mother. I usually have supper at 7 o'clock p. m. Then I go on with my work. At 11 o'clock I go to bed. Мой рабочий день Я хотел бы описать свой рабочий день. Все эти дни похожи друг на друга. В будни я обычно встаю в семь.Потом я умываюсь и чищу зубы. В полвосьмого я завтракаю. После завтрака я иду в школу. Моя школа рядом с домом. Дорога в школу занимает 10 минут. Уроки начинаются в 8:3.0 и заканчиваются около 15:00. Шесть или семь уроков в день — обычное расписание. Когда я прихожу домой, я обедаю. Потом я немного отдыхаю. Иногда я читаю или разговариваю с моими друзьями по телефону. После этого я начинаю делать домашние задания. Два раза в неделю я занимаюсь дополнительно математикой, чтобы улучшить мои знания. Как правило, я заканчиваю делать домашние задания около 9 часов. Но один день в неделю не такой загруженный. Это четверг. В четверг я обычно помогаю моей маме. Ужинаю я в 7 часов. Потом я продолжаю заниматься. В 10 часов я ложусь спат