из города A в город B, расстояние между которыми 200км, выехал грузовик. Через час вслед за ним выехал легковой автомобиль,скорость которого на 10 км/ч больше,чем скорость грузовика. В город B они ыъехали одновременно. найдите ...

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Пусть скорость автомобиля х км/ч, тогда грузовика х-10 км/ч. Автомобиль проедет весь путь за 200/х часов, а груз-к за 200/(х-10). По условию задачи автомобиль потратил на весь путь на час меньше времени чем груз-к, имеем уравнение: [latex][latex]\frac{200}{x}-\frac{200}{x-10}=1|*x(x-10), x

eq0 200x-200(x-10)=x(x-10) 200x-200x+2000=x^{2}-10x x^{2}-10x-2000=0 D=100+8000=8100 x_{1}=\frac{10-90}{2}<0 - не является корнем x_{2}=\frac{10+90}{2}=50 Скорость автомобиля 50 км/ч, а груз-ка x-10=50-10=40 км/ч