самолёт пролетает 3600км за 4ч.сколько времени понадобится вертолёту ,чтобы пролететь такое же расстояние ,если его скорость в 4раза меньше скорости самолёта? за какое время вертолёт пролетит 3825км,если будет двигаться с той ж...

Математика

самолёт пролетает 3600км за 4ч.сколько времени понадобится вертолёту ,чтобы пролететь такое же расстояние ,если его скорость в 4раза меньше скорости самолёта? за какое время вертолёт пролетит 3825км,если будет двигаться с той же скоростью?

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