самолёт пролетает 3600км за 4ч.сколько времени понадобится вертолёту ,чтобы пролететь такое же расстояние ,если его скорость в 4раза меньше скорости самолёта? за какое время вертолёт пролетит 3825км,если будет двигаться с той ж...
Математика
самолёт пролетает 3600км за 4ч.сколько времени понадобится вертолёту ,чтобы пролететь такое же расстояние ,если его скорость в 4раза меньше скорости самолёта? за какое время вертолёт пролетит 3825км,если будет двигаться с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скорость самолёта 3600:4=900 км/час 2)скорость вертолёта 900:4=225 км/час 3)сколько времени понадобится вертолёту? 3600:225=16 часов 4)за какое время вертолёт пролетит 3825 км? 3825:225=17 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составте простые придложения в которых:а)слова зайцы,акация были бы подлежащими;б)слова цыплята,огурцы-второстепенными членами
Химия
1. Запишите уравнения реакций разложения,схемы которых: а) Fe(OH)3------>Fe2O3 + H2O б)Сa3(PO)4------>CaO + P2O5 в)HNO3------> H2O + NO2 + O2 г)Cu(...
Математика
В клетках таблицы , содержащей 4строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа , так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каж...