В клетках таблицы , содержащей 4строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа , так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце-15. Можно ли осуществить требуемое? Если да, то покажите как: если н...

Математика

В клетках таблицы , содержащей 4строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа , так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце-15. Можно ли осуществить требуемое? Если да, то покажите как: если нет, обьясните , почему?

Автор: Гость