В клетках таблицы , содержащей 4строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа , так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце-15. Можно ли осуществить требуемое? Если да, то покажите как: если н...
Математика
В клетках таблицы , содержащей 4строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа , так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце-15. Можно ли осуществить требуемое? Если да, то покажите как: если нет, обьясните , почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть такое возможно, тогда с одной стороны сумма всех чисел равна 4*28=112 (4 строки, сумма чисел в каждой 28) с другой стороны 7*15=105 (7 столбцов, сумма чисел в каждом 15) 105 не равно 112, поэтому предположение неверное осуществить требуемое невозможно
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