Помогите найти значение фразеолагизма Во всю Ивановскую

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Помогите найти значение фразеолагизма Во всю Ивановскую
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громко кричать,храпеть ,голосить.
Гость:
Во всю Ивановскую значит громко,на большое расстояние.Пример:кричать на всю Ивановскую(кричать очень громко).
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