Помогите найти значение фразеолагизма Во всю Ивановскую
Русский язык
Помогите найти значение фразеолагизма Во всю Ивановскую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громко кричать,храпеть ,голосить.
Гость:
Во всю Ивановскую значит громко,на большое расстояние.Пример:кричать на всю Ивановскую(кричать очень громко).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накур...
Математика
Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скор...
Русский язык
Математика
найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.