две стороны четырехугольника равны 1 и 7. одна из диагоналей.длина которой равна 3,делит его на два равнобедренных треугольника. чему равен периметр этого четырехугольника

Геометрия
две стороны четырехугольника равны 1 и 7. одна из диагоналей.длина которой равна 3,делит его на два равнобедренных треугольника. чему равен периметр этого четырехугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. эта диагональ равна 3, а две стороны равны 1 и 7 (т.е. они не равны 3), а в условии сказано, что она (диагональ) делит его на 2 равнобедренных треугольника, то, следовательно, эта диагональ равна двум оставшимся неизвестным сторонам, т.е. эти стороны также равны 3. Тогда периметр равен: Р=1+7+3+3=14 Ответ: 14
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