3 гвоздя и 2 шурупа весят 40 г,а 5 гвоздей и 3 шурупа весят 65 г.Сколько весит 1 гвоздь
Математика
3 гвоздя и 2 шурупа весят 40 г,а 5 гвоздей и 3 шурупа весят 65 г.Сколько весит 1 гвоздь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решить сложением систему 3х+2у=40 5х+3у=65 1 гвоздь весит 10г
Гость:
если 40г*3=120г - это вес 9гвоздей и 6 шурупов, а если 65г*2=130г - это вес 10гвоздей и 6 шурупов, тогда 130-120=10г вес одного гвоздя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Вырази те в километрах : а)2 км 400 м , 1 км 750 м ,3 км 250 м ,6 км 200 м . б)3200 м , 1450 м,5500м, 20300м .
Математика