диагональ AC равнобедренной трапеции abcd перпендикулярна боковой стороне cd. Найти площадь трапеции , если ее основания равны 10 и 8 см плиз решите или кинте ссылочку

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вокруг такой трапеции можно описать окружность, причем нижнее основание будет диаметром. Это следует из того, что aс перпендикулярно cd. Точка b попадет на описанную вокруг прямоугольного треугольника acd окружность из за равнобедренности. Итак, мы знаем радиус окружности R = 5, и длинну хорды 8. Расттояние между центром и хордой (оно же - высота трапеции), равно h^2 = R^2 - (bc/2)^2; h = 3. Отсюда площадь S = (bc + ad)*h/2 = 27