В магазин привезли 100кг муки. 80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах по 2 кг в каждом. Сколько было пакетов с мукой? (помогите составить краткое условие к этой задаче)

Математика
В магазин привезли 100кг муки. 80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах по 2 кг в каждом. Сколько было пакетов с мукой? (помогите составить краткое условие к этой задаче)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-80=20(кг)-остальная мука. 2)20:2=10(П)-было пакетов с мукой.                                                                                                                                          
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