В магазин привезли 100кг муки. 80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах по 2 кг в каждом. Сколько было пакетов с мукой? (помогите составить краткое условие к этой задаче)

Математика

В магазин привезли 100кг муки. 80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах по 2 кг в каждом. Сколько было пакетов с мукой? (помогите составить краткое условие к этой задаче)

Автор: Гость