"Он одобрял все хорошие начинания, но никогда и ничего не доводил до конца" Ключевский о Николае I Доказать правату слов историка ,с примером и фактами Заранее спасибо! :)

Обществознание
"Он одобрял все хорошие начинания, но никогда и ничего не доводил до конца" Ключевский о Николае I Доказать правату слов историка ,с примером и фактами Заранее спасибо! :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тем что он принимался за дело,прорабатывал его,но не доделывал до конца.Например прорабатывал указ об отмене крепостного права,но так и не доделал его до конца.Т.е не подписал.Ещё он предпринимал указы для составления очередных реформ модернизирования.Тоже не доработал.В его царствование проводились заседания комиссий, призванные облегчить положение крепостных крестьян; так был введён запрет ссылать на каторгу крестьян, продавать их поодиночке и без земли, крестьяне получили право выкупаться из продаваемых имений. Была проведена реформа управления государственной деревней и подписан «указ об обязанных крестьянах», ставшие фундаментом отмены крепостного права. Однако полного освобождения крестьян при жизни императора не состоялось.
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