Cтоимость проезда в эликтричке состовляет 85руб.. Детям предостовляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?
Алгебра
Cтоимость проезда в эликтричке состовляет 85руб.. Детям предостовляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85/2=42,5 стоит детский билет 85*6=510 стоят билеты взрослых 42,5*8=340 стоят билеты детей 510+340=850 стоимость всех билетов
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