Cтоимость проезда в эликтричке состовляет 85руб.. Детям предостовляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?

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Cтоимость проезда в эликтричке состовляет 85руб.. Детям предостовляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?

Автор: Гость