СРОЧНО!!!!)))Сколько граммов 20%-ного раствора серной кислоты потребуется для расплавления 5,4 г алюминия?
Химия
СРОЧНО!!!!)))Сколько граммов 20%-ного раствора серной кислоты потребуется для расплавления 5,4 г алюминия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 54 ==> 294 5,4 ==> x x = 29,4 29,4 ==> 20% х ==> 100% х = 147 г - 20% раствора
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