какая масса (в т) чистого глицерида олеиновой кислоты потребуется чтобы получить 5,83т глицерина, если известно, что в процессе гидролиза удается расщепить 85% массы жиров?

Химия

какая масса (в т) чистого глицерида олеиновой кислоты потребуется чтобы получить 5,83т глицерина, если известно, что в процессе гидролиза удается расщепить 85% массы жиров?

Автор: Гость