какая масса (в т) чистого глицерида олеиновой кислоты потребуется чтобы получить 5,83т глицерина, если известно, что в процессе гидролиза удается расщепить 85% массы жиров?
Химия
какая масса (в т) чистого глицерида олеиновой кислоты потребуется чтобы получить 5,83т глицерина, если известно, что в процессе гидролиза удается расщепить 85% массы жиров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. составь уравнение реакции гидролиза этого эфира 2. высчитай молярные массы (М) эфира и глицерина (по таблице Менделеева) 3. высчитай массу 100% расщепления 4. умножаешь полученное на 0,85 (т.к. 85% = 0,85) 5. получился ответ _________________________________________________________________________ гидролиз триолеилглицерида: CH2(-R) - CH(-R) - CH2(-R) + 3H2O ==> CH2OH - CHOH - CH2OH + 3HR (R - радикал олеила) найдем массу: m = 5,83/Mr (глицерин)*Mr (триолеилглицерид)/0,85 ______________________________________________________________________ осталось досчитать по формуле
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