в виде схемы покажите связь следующих объектов: предприниматель,рынок,факторы производства,прибыль,государство,потребители.
География
в виде схемы покажите связь следующих объектов: предприниматель,рынок,факторы производства,прибыль,государство,потребители.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(от большео к меньшему)государство--- прибыль---рынок--потребители---факторы производства
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