в виде схемы покажите связь следующих объектов: предприниматель,рынок,факторы производства,прибыль,государство,потребители.

География
в виде схемы покажите связь следующих объектов: предприниматель,рынок,факторы производства,прибыль,государство,потребители.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(от большео к меньшему)государство--- прибыль---рынок--потребители---факторы производства  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
выразите переменную х через переменную у переменную у через переменную х в уравнении 2х- 3у= 1 зараннее спасибо!
Ответить
География
Cинквейн на темы: Торговля Реклама Обмен  
Ответить
Математика
3*(2x-1)-5*(x-3)+6*(3x-4)=83+5(x-3) помогите решить пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Вставь арифметические знаки действий и скобки так, чтобы выражения стали верными 70 40 28 25 16 8=8                                   70 40 28 25 1...
Ответить
История
самое крупное в мире месторождение свинцово-цинковых руд
Ответить