3*(2x-1)-5*(x-3)+6*(3x-4)=83+5(x-3) помогите решить пожалуйста!!!!
Математика
3*(2x-1)-5*(x-3)+6*(3x-4)=83+5(x-3) помогите решить пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)=83+5(x-3) 6x-3-5x+15+18x-24=83+5x-15 19x-12=68+5x 19x-5x=68+12 14x=80 x=80:14 x=5 целых 10/14=5 целых 5/7 / это черта дроби
Гость:
3*(2x-1)-5*(x-3)+6*(3x-4)=83+5(x-3) 6х-3-5х+15+18х-24=83+5х-15 19х-12=68+5х 19х-5х=68+12 14х=80 х=80/14 х=5,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вставь арифметические знаки действий и скобки так, чтобы выражения стали верными 70 40 28 25 16 8=8 70 40 28 25 1...
Химия
Алгебра