Докажите , что значение выражения 5х^3-5(х+2)(х^2-2х+4)не зависит от значения переменной
Алгебра
Докажите , что значение выражения 5х^3-5(х+2)(х^2-2х+4)не зависит от значения переменной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х^3-5(х+2)(х^2-2х+4)=по формуле разности кубов =5х^3-5(x^3+2^3)=5x^3-5(x^3+8)=5x^3-5x^3-40=-40, а значит не зависит от значения переменной. доказано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
З паличок учень склав 6 однакових трикутників і один квадрат. Скільки для цього потрібно було паличок?
Математика
В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов ...
Алгебра
Натуральные числа x и y таковы, что 12х и 18y являются точными квадратами. Чему равно наименьшее возможное значение суммы х+у ?
Русский язык