Докажите , что значение выражения 5х^3-5(х+2)(х^2-2х+4)не зависит от значения переменной

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5х^3-5(х+2)(х^2-2х+4)=по формуле разности кубов =5х^3-5(x^3+2^3)=5x^3-5(x^3+8)=5x^3-5x^3-40=-40, а значит не зависит от значения переменной. доказано