В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов было сначала в каждом пакете?

Математика

В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов было сначала в каждом пакете?

Автор: Гость