В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов было сначала в каждом пакете?
Математика
В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов было сначала в каждом пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-3*6=2х 3х-2х=18 х=18орехов было сначала в каждом пакете
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