У подножия горы на высоте 200м. над уровнем моря АД равно 756мм рт. ст. На вершине оно составляет 720 мм рт. ст. Определите относительную и абсолютную высоту горы .

Українська література

У подножия горы на высоте 200м. над уровнем моря АД равно 756мм рт. ст. На вершине оно составляет 720 мм рт. ст. Определите относительную и абсолютную высоту горы .

Автор: Гость