У подножия горы на высоте 200м. над уровнем моря АД равно 756мм рт. ст. На вершине оно составляет 720 мм рт. ст. Определите относительную и абсолютную высоту горы .
Українська література
У подножия горы на высоте 200м. над уровнем моря АД равно 756мм рт. ст. На вершине оно составляет 720 мм рт. ст. Определите относительную и абсолютную высоту горы .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 756-720= 36 мм.рт.ст. разница в АД 2) 36*10,5 = 378 м относит. высота 3) 200+378=578 м абсолют.высота
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