Как связаны между собой понятия "риск", "затраты", "производство".  

География
Как связаны между собой понятия "риск", "затраты", "производство".  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по моему мнению если не будет затрат то не будет риска)не будет риска значит производство падет)по этому они между собой так тесно связаны)))))Это не изменить)
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