Он обещал прийти в институт в среду в 2 часа. Я с большим удовольствием прочел ваше письмо.
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Он обещал прийти в институт в среду в 2 часа. Я с большим удовольствием прочел ваше письмо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He promised to come to the institute on Wednesday at 2:00. It gives me great pleasure to read your letter.
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