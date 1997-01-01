сплав железа с углеродом (чугун) массой 90 г растворили в избытке соляной кислоты, при этом выделилось 33,6 л газа (н. у.). Определите массовую долю (в процентах) железа в чугуне.

Химия

сплав железа с углеродом (чугун) массой 90 г растворили в избытке соляной кислоты, при этом выделилось 33,6 л газа (н. у.). Определите массовую долю (в процентах) железа в чугуне.

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