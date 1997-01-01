сплав железа с углеродом (чугун) массой 90 г растворили в избытке соляной кислоты, при этом выделилось 33,6 л газа (н. у.). Определите массовую долю (в процентах) железа в чугуне.
Химия
сплав железа с углеродом (чугун) массой 90 г растворили в избытке соляной кислоты, при этом выделилось 33,6 л газа (н. у.). Определите массовую долю (в процентах) железа в чугуне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: Fe + HCl ==> FeCl2 + H2 33,6/22,4 = 1,5 моль водорода выделилось железа = 1,5 моль 1,5*56 = 84 г железа 84*100/90 = 93,3 % железа содержалось в чугуне
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