числа a,b,c и d таковы, что (a+b)в квадрате +(с+d)в квадрате=2(а квадрат+b квадрат+с квадрат+d квадрат). Тогда обязательно :А) а=с и b=dБ) а=b и c=dB)a=d и b=cГ)a=b=c=dД)а+b=c+d
Алгебра
числа a,b,c и d таковы, что (a+b)в квадрате +(с+d)в квадрате=2(а квадрат+b квадрат+с квадрат+d квадрат). Тогда обязательно :А) а=с и b=dБ) а=b и c=dB)a=d и b=cГ)a=b=c=dД)а+b=c+d
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a+b=c+d следовательно ответ д
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