помогите составить условие к задаче, где решение 40-(40-12)
Математика
помогите составить условие к задаче, где решение 40-(40-12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты на пеши саму задачу а то так не понятно напиши задачу а я напишу условия !!
Гость:
Скорость катера 40 км/ч, а скорость лодки на 12 км/ч меньше сорости катера.Надите разность между скоростями катера и лодки. 40-(40-12)=12 Ответ: Разность их скоростей 12=) P/S как-то так=)
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