В Прямоугольном труегольнике угол равен 30 градусов, а мньший катет - 5 см. Вычислите длину гипотенузы и второго катета.
Геометрия
В Прямоугольном труегольнике угол равен 30 градусов, а мньший катет - 5 см. Вычислите длину гипотенузы и второго катета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. в прямоугольном треугольнике напротив угла в 30градусов лежит катет равный половине гипотенузы,то гипотенуза равна 10 см. по теореме пифагора найдём 2 катет. Есть гипотенуза в квадрате равна сумме квадратов катетов,то второй катет равен квадратный корень 10 в квадрате минус 5 в квадрате, следовательно 2 катет равен квадратный корень из 75
Гость:
Дано:треуг. АВС, угол А=30гр., ВС=5. Найти: АС, АВ. Решение: 1)АС=СВ*2=10 (т. к. СВ лежит против угла в 30гр.) 2)По теореме Пифагора: АВ^{2}=\sqrt{АС^{2}-CB^{2}}=\sqrt{100-25}= \sqrt{175} Ответ: АС=10; АВ=\sqrt{175}
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