В Прямоугольном труегольнике угол равен 30 градусов, а мньший катет - 5 см. Вычислите длину гипотенузы и второго катета. 

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Т.к. в прямоугольном треугольнике напротив угла в 30градусов лежит катет равный половине гипотенузы,то гипотенуза равна 10 см. по теореме пифагора найдём 2 катет. Есть гипотенуза в квадрате равна сумме квадратов катетов,то второй катет равен квадратный корень 10 в квадрате минус 5 в квадрате, следовательно 2 катет равен квадратный корень из 75