Если 2 карточки с надписями: делится на 7, простое, нечетное и больше 100. На другой стороне корточек написаны числа 2,5,7,12. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое ...

Алгебра
Если 2 карточки с надписями: делится на 7, простое, нечетное и больше 100. На другой стороне корточек написаны числа 2,5,7,12. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое число написано на карточке с надписью делится на 7?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ б, тоесть число пять написанно на карточке
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