Если 2 карточки с надписями: делится на 7, простое, нечетное и больше 100. На другой стороне корточек написаны числа 2,5,7,12. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое ...

Алгебра

Если 2 карточки с надписями: делится на 7, простое, нечетное и больше 100. На другой стороне корточек написаны числа 2,5,7,12. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое число написано на карточке с надписью делится на 7?

Автор: Гость