В треугольнике ABC AC=BC,высота CH равна 1,5, sinA=3/5.Найдите AB. Ответ должен быть равен 4.
Геометрия
В треугольнике ABC AC=BC,высота CH равна 1,5, sinA=3/5.Найдите AB. Ответ должен быть равен 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH/AC=3/5 AC=5CH/3=2.5 AH2+CH2=AC2, AH2=(2.5)2-(1.5)2=4, AH=2, AB=2*AH=4 Ответ 4 см.
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