Щука плывет за карасем. Скорость щуки 10 м/c, а скорость карася 6 м/c. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 с, если сейчас между ними 80м? Через сколько времени щука догонит карася?
Математика
Щука плывет за карасем. Скорость щуки 10 м/c, а скорость карася 6 м/c. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 с, если сейчас между ними 80м? Через сколько времени щука догонит карася?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10*3=30м-проплывёт щука. 2)6*3=18м-проплывёт карась. 3)80-(30-18)=68м-будет между ними через 3с.
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