Щука плывет за карасем. Скорость щуки 10 м/c, а скорость карася 6 м/c. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 с, если сейчас между ними 80м? Через сколько времени щука догонит карася?

Математика

Щука плывет за карасем. Скорость щуки 10 м/c, а скорость карася 6 м/c. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 с, если сейчас между ними 80м? Через сколько времени щука догонит карася?

Автор: Гость