Радиус основания конуса 6 см,а высота 8см.Найти угол развертки конуса.

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R = 6 H = 8 находим образующую l по теореме пифагора 6^2+5^2 = 10^2 l = 10 l = радиусу развёртки С= длина окружности = 2 пи r = 2*6 пи = 12 пи длина дуги находится по формуле L = (пи r)/ 180 + n (n = угол развёртки ) длина дуги равна длине окружности следовательно мы можем выразить угол развертки n= (L* 180)/(пи r ) = (12 пи * 180) / (пи *10) = 216 P.S ошибка может быть в последней формуле со значением r - он будет равен или 6 или 10. но как я поняла это всего скорей будет точно 10