Опишите 3 ситуации , которые иллюстрируют формулу спрос рождает предложение.
География
Опишите 3 ситуации , которые иллюстрируют формулу спрос рождает предложение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. весна, начало посевной. многие люди собираются сажать на огородах картошку и соответсвенно на рынках появляется очень много различных сортов картофеля средняя цена которого увеличилась по сравнению с обычными месяцами. спрос на картофель увеличивает предложение на рынке 2. 8 марта женский день и 1 сентября, все мужчины покупают женщинам (ученики учителям) цветы. в периоды с 7-9 марта и с 31 августа по 1 сентября огромный спрос цветов и соответственно данный спрос рождает предложение. 3. новый год, у нас в стране как правила всегда на новы год зкупают мандарины и шампанское. в периоды новогодних праздников народ выражает огромный спрос на мандарины и шампанское. спрос на данные товары рождает огромное предложение на рынке.
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