В 2 библиотеках имелось 792 книги .После того как из одной библиотеки передали 60 книг ,во второй книг стало в 2 раза больше чем в первой.Сколько в каждой первоначально?

Математика

В 2 библиотеках имелось 792 книги .После того как из одной библиотеки передали 60 книг ,во второй книг стало в 2 раза больше чем в первой.Сколько в каждой первоначально?

Автор: Гость