В 2 библиотеках имелось 792 книги .После того как из одной библиотеки передали 60 книг ,во второй книг стало в 2 раза больше чем в первой.Сколько в каждой первоначально?

Математика
В 2 библиотеках имелось 792 книги .После того как из одной библиотеки передали 60 книг ,во второй книг стало в 2 раза больше чем в первой.Сколько в каждой первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 792:(2+1)=792:3=264 (кн.) - стало в первой библиотеке 2) 264+60=324 (кн.) - было в первой библиотеке первоначально 3) 792-324=468 (кн.) - было во второй библиотеке первоначально Ответ: в первой библиотеке 324 книги, во второй - 468 книг.
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