разложите на множители: 1)9y^2-25= 2)4a-a^3= 3)-2a^2+4ac-2c^2=  

Алгебра
разложите на множители: 1)9y^2-25= 2)4a-a^3= 3)-2a^2+4ac-2c^2=  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]9y^2-25=(3y-5)(3y+5)[/latex] 2)[latex]4a-a^3=a(4-a^2)=a(2-a)(2+a)[/latex] 3)[latex]-2a^2+4ac-2c^2=-2(a^2-2ac+c^2)=-2(a-c)^2[/latex]   Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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