wasnt very happy/ he wanted his son to mary . had danced with all the girls at the ball. but he hadnt fallen in love with ane of them
Английский язык
wasnt very happy/ he wanted his son to mary . had danced with all the girls at the ball. but he hadnt fallen in love with ane of them
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он не был очень счастлив. Он хотел чтобы его сын женился. танцевал со всеми девушками на балу. но он не влюбился не в одну из них.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
в любом публицистическом тексте найдите побудительный или восклицательное предложение торжесственная лексика антонимы слова с пересным значением