wasnt very happy/ he wanted his son to mary . had danced with all the girls at the ball. but he hadnt fallen in love with ane of them

Английский язык
wasnt very happy/ he wanted his son to mary . had danced with all the girls at the ball. but he hadnt fallen in love with ane of them
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он не был очень счастлив. Он хотел чтобы его сын женился. танцевал со всеми девушками на балу. но он не влюбился не в одну из них.
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