Двигатель получает от нагревателя каждую секунду 7200 Дж теплоты и отдаёт холодильник 64000 Дж. Опредилите КПД.

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КПД-? Решение: Q1=64000Дж КПД=Q1-Q2 разделить на Q1 и умножить на 100% Q2=7200Дж КПД=7200-64000 разделить на 7200 и умножить на 100% КПД=-?,8умножить на 100%=78%