Двигатель получает от нагревателя каждую секунду 7200 Дж теплоты и отдаёт холодильник 64000 Дж. Опредилите КПД.

Физика
Двигатель получает от нагревателя каждую секунду 7200 Дж теплоты и отдаёт холодильник 64000 Дж. Опредилите КПД.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД-?                    Решение: Q1=64000Дж           КПД=Q1-Q2 разделить на Q1 и умножить на 100% Q2=7200Дж         КПД=7200-64000 разделить на 7200 и умножить на 100%                             КПД=-?,8умножить на 100%=78%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
когда ваши родители были детьми, молоко продовали в литровых и поллитровых стеклянных бутылках, пустые бутылки из-под молока можно было сдавать в м...
Ответить
Химия
Решить ионное уравнение: 1) FeSo4 + KoH- ..... 2). Na2CO3 + HNO3-........
Ответить
Математика
наполненный доверху водой сосуд весит 5кг, а на полненный наполовину-3кг250г.сколько воды вмещает сосуд?
Ответить
Русский язык
разбор слов по составу. широкий,маленький,весёлые,серебристую
Ответить
Русский язык
составь текст на тему Ну и котик-коток.слова-маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадётся,опустил лапу,хитрый,хоче...
Ответить