разбор слов по составу. широкий,маленький,весёлые,серебристую
Русский язык
разбор слов по составу. широкий,маленький,весёлые,серебристую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
широк- корень, ий- окончание, основа-широк. мал-корень, еньк-суффикс,ий-окончание, маленьк-основа. весёл-корень,ые-окончаение,весёл-основа, серебр-корень,ист-суффикс,ую-окончание,серебрист-основа.
Гость:
Широкий-ий окончание,широк основа,широк корень. Маленький-ий окончание,маленьк основа,мал корень,еньк суфикс. весёлые-ые окончание,весёл основа,весёл корень. серебристую-ую окончание,серебрист основа,серебр корень,ист суфикс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составь текст на тему Ну и котик-коток.слова-маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадётся,опустил лапу,хитрый,хоче...
Алгебра
треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)
Математика
Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?
Физика
газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?
Русский язык