разбор слов по составу. широкий,маленький,весёлые,серебристую

Русский язык
разбор слов по составу. широкий,маленький,весёлые,серебристую
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
широк- корень, ий- окончание, основа-широк. мал-корень, еньк-суффикс,ий-окончание, маленьк-основа. весёл-корень,ые-окончаение,весёл-основа, серебр-корень,ист-суффикс,ую-окончание,серебрист-основа.
Гость:
Широкий-ий окончание,широк основа,широк корень. Маленький-ий окончание,маленьк основа,мал корень,еньк суфикс. весёлые-ые окончание,весёл основа,весёл корень. серебристую-ую окончание,серебрист основа,серебр корень,ист суфикс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составь текст на тему Ну и котик-коток.слова-маленькие,красивые,рыбки,плавают,вода,аквариум,любопытный,кот,увидел,крадётся,опустил лапу,хитрый,хоче...
Ответить
Алгебра
треугольник МАВ и квадрат АВСD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен ... (нужно решение и рисунок)
Ответить
Математика
Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?
Ответить
Физика
газу передано количество теплоты 150 Дж,и внешние силы осуществили над ним роботу 350Дж.чемуравна смена внутренней энергии?
Ответить
Русский язык
фонетический разбор слова лев
Ответить