Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?
Математика
Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+4=14 2х=14-4 2х=10 х=10:2 х=5(см)-ширина прямоугольника 5+4=9(см)-длина прямоугольника S=а*б 5*9=45(см²)- площадь прямоугольника
Гость:
х+х+4=14 2х=14-4 2х =10 х=5 см ширина 4 +5 =9 см длина 9 х 5= 45 кв.см площадь прямоугольника
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