Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?

Математика

Сумма длины и ширины прямоугольника равна 14см.Длина больше ширины на 4см.Чему равна площадь прямоугольника?

Автор: Гость