сочинить рассказ на любую тему употребив в нем как можно больше числительных очень срочно

Гость: Гость:

Сегодня я проснулась в 8 часов,и сразу же побежала в магазин за молоком,прихватив с собой 100 рублей.И вот я зашла в магазин,и сразу же пошла к прилавку с молоком,я стала выбирать.Молоко "Летнее" стоит 104 рубля,"Луговые просторы" 110 рублей,"Коровкино"-46 рублей.Да,прикуплю ка я "Коровкино".Но тут,я подумала,что у меня остаётся 54 рубля,и я не долго думая решила взять ещё бутылку молока.И вот придя домой в 8:40,я сразу же налила себе кружку холодного молока.