разобрать слова как часть речи. Ложбинке,пне.

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разобрать слова как часть речи. Ложбинке,пне.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ложбинке - существительное, т.к обозначает предмет, отвечает на вопрос - на чем? Н.ф. - ложбинка, ед.ч., ж.р., П.п. 1 скл., неодушевленное. В предложении является (обстоятельством , смотря какое предлжение)   Пне - существительное, т.к обозначает предмет, отвечает на вопрос - на чем? Н.ф - пень, ед.ч, м.р, П.п., 2 скл., неодушевленное. В предложение является (обстоятельством, смотря какое предложение)
Гость:
1.Ложбинке-сущ.(в чём?) 2.Н.ф.-ложбинка(нариц,неодуш,1скл,П.п,ед.ч,ж.р.) 3.(В чём?)ложбинке.Дополнение.   1.Пне-сущ.(на чём?) 2.Н.ф.-пень(нариц,неодуш,2скл,П.п,ед.ч,м.р.) 3.(На чём?)пне.Дополнение.
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