разобрать слова как часть речи. Ложбинке,пне.

Гость: Гость:

Ложбинке - существительное, т.к обозначает предмет, отвечает на вопрос - на чем? Н.ф. - ложбинка, ед.ч., ж.р., П.п. 1 скл., неодушевленное. В предложении является (обстоятельством , смотря какое предлжение) Пне - существительное, т.к обозначает предмет, отвечает на вопрос - на чем? Н.ф - пень, ед.ч, м.р, П.п., 2 скл., неодушевленное. В предложение является (обстоятельством, смотря какое предложение)