напишите уравнения реакций (не менее пяти), которые могут протекать при хранении натрия на воздухе.

Гость: Гость:

При взаимодействии натрия с кислород воздуха образуется не оксид, а,как правило, пероксид: [latex]2Na+O_2=Na_2O_2[/latex] Это вещество может взаимодействовать с воздушной влагой,образуя щелочи и пероксид водорода: [latex]Na_2O_2+2H_2O=2NaOH+H_2O_2[/latex] Образованный гидроксид может взаимодействовать с углекислым газом,образуя соль-карбонат: [latex]2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O[/latex] Но дело в том, что одновременно пероксид натрия может реагировать не только с влагой воздуха,но и с углекислым газом,образуя карбонат и выделяя кислород(это свойство используется на подводных лодках): [latex]2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2[/latex] Также наряду с образованием пероксида,может проходить при взаимодействии с кислородом образование и оксида: [latex]4Na+O_2=2Na_2O[/latex], который тоже "смело" реагирует с влагой и углекислым газом воздуха: [latex]Na_2O+H_2O=2NaOH\\Na_2O+CO_2=Na_2CO_3[/latex]