напишите уравнения реакций (не менее пяти), которые могут протекать при хранении натрия на воздухе.
Химия
напишите уравнения реакций (не менее пяти), которые могут протекать при хранении натрия на воздухе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При взаимодействии натрия с кислород воздуха образуется не оксид, а,как правило, пероксид: [latex]2Na+O_2=Na_2O_2[/latex] Это вещество может взаимодействовать с воздушной влагой,образуя щелочи и пероксид водорода: [latex]Na_2O_2+2H_2O=2NaOH+H_2O_2[/latex] Образованный гидроксид может взаимодействовать с углекислым газом,образуя соль-карбонат: [latex]2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O[/latex] Но дело в том, что одновременно пероксид натрия может реагировать не только с влагой воздуха,но и с углекислым газом,образуя карбонат и выделяя кислород(это свойство используется на подводных лодках): [latex]2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2[/latex] Также наряду с образованием пероксида,может проходить при взаимодействии с кислородом образование и оксида: [latex]4Na+O_2=2Na_2O[/latex], который тоже "смело" реагирует с влагой и углекислым газом воздуха: [latex]Na_2O+H_2O=2NaOH\\Na_2O+CO_2=Na_2CO_3[/latex]
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