Первого дня микроавтобусом было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, а второго дня - 285 пачек. Первого дня было сделано на 6 рейсов больше. чем второго. Сколько рейсов было сделано первого дня, а сколько - второго?
Математика
Первого дня микроавтобусом было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, а второго дня - 285 пачек. Первого дня было сделано на 6 рейсов больше. чем второго. Сколько рейсов было сделано первого дня, а сколько - второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предполагается что за один рейс перевозилось одинаковое число книг* 1) 627-285=342 - на столько больше было завезено первого дня книг больше 2) 342:6=57 книг перевозилось за рейс 3) 627:57=11 рейсов было сделано первого дня 4) 11-6=5 рейсов было сделано второго дня ответ: 11 рейсов первого дня, 5 рейсов второго
Гость:
Первого дня микроавтобусом было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, а второго дня - 285 пачек. Первого дня было сделано на 6 рейсов больше. чем второго. Сколько рейсов было сделано первого дня, а сколько - второго? Решение 1) Определим на сколько пачек книг привезли в первый день больше, чем во второй 627-285=342 2) определим сколько пачек привозили за один день 342/6=57 3) определим сколько рейсов за первый день 627/57=11 4) определим сколько рейсов за второй день 285/57=5 Проверим: 11-5=6 - решение истино Ответ: за 1-й день 11 рейсов, за 2-й день 5 рейсов
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