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Первого дня микроавтобусом было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, а второго дня - 285 пачек. Первого дня было сделано на 6 рейсов больше. чем второго. Сколько рейсов было сделано первого дня, а сколько - второго? Решение 1) Определим на сколько пачек книг привезли в первый день больше, чем во второй 627-285=342 2) определим сколько пачек привозили за один день 342/6=57 3) определим сколько рейсов за первый день 627/57=11 4) определим сколько рейсов за второй день 285/57=5 Проверим: 11-5=6 - решение истино Ответ: за 1-й день 11 рейсов, за 2-й день 5 рейсов