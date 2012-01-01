Спишите расставляя пропущенные знаки препинания .  Алексей почу..твовал ,что больше ( НЕ)может что (н..)какая сила ( не ) сдвинет его с места. Долго с..дел он н.. (о) чём не думая (н..)ЧЕГО не видя и не слыша. Ступни уже окам.....

Гость: Гость:

Алексей почувствовал ,что больше НЕ может, что никакая сила не сдвинет его с места. Долго сидел он, ни о чём не думая, ниЧЕГО не видя и не слыша. Ступни уже окаменели, ничего не чувсствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Тело понемногу отходило, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять. Вс..сняке скрылись люди, они наблюдали за ним и о чём-то перешептывались. Кто-то отчетливо вскрикнул: "Человек!" Тело отходило, что-то случилось