Спишите расставляя пропущенные знаки препинания . Алексей почу..твовал ,что больше ( НЕ)может что (н..)какая сила ( не ) сдвинет его с места. Долго с..дел он н.. (о) чём не думая (н..)ЧЕГО не видя и не слыша. Ступни уже окам.....
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Спишите расставляя пропущенные знаки препинания . Алексей почу..твовал ,что больше ( НЕ)может что (н..)какая сила ( не ) сдвинет его с места. Долго с..дел он н.. (о) чём не думая (н..)ЧЕГО не видя и не слыша. Ступни уже окам..нели (н..)чего (не)чу..ствовали но тело при кажд..ом шаге пронзала боль. Алексей долго осматривал место побоища ища чего(нибудь)с..естного. Тело понемногу отх..дило но что(то) случилось с ногами. Они совсем (не)могли ст..ять. Вс..сняке скрылись люди они наблюдали (за)ним и о чём(то) переш..птывались. Кто(то) отч..тливо вскрикнул Человек! задание: синтаксический разбор сложного предложения Тело понемногу отх..дило но что(то) случилось с ногами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексей почувствовал ,что больше НЕ может, что никакая сила не сдвинет его с места. Долго сидел он, ни о чём не думая, ниЧЕГО не видя и не слыша. Ступни уже окаменели, ничего не чувсствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Тело понемногу отходило, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять. Вс..сняке скрылись люди, они наблюдали за ним и о чём-то перешептывались. Кто-то отчетливо вскрикнул: "Человек!" Тело отходило, что-то случилось
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