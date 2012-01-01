вместимость бензобака легковой машины 60л.если машина едет с постоянной скоростью,то на 1км потратит 0,15л бензина.на сколько километров хватит полного бака бензина,если легковая машина будет ехать с той же постоянной скоростью?
Математика
вместимость бензобака легковой машины 60л.если машина едет с постоянной скоростью,то на 1км потратит 0,15л бензина.на сколько километров хватит полного бака бензина,если легковая машина будет ехать с той же постоянной скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/0.15=400 То есть 60л бензина хватит на 400 км, при расходе 0.15 л на КМ пути
Гость:
так эту задачу можно решить в виде прапорции так пропорция будет выглядить так: 1км-0,15л хкм-60 отсюда х равняется 60:0,15=400 получается что топливо хватит на 400 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Петя задумал число, прибавил к нему 3 сумму умножил на 50 снова прибавил 3 умножил результат на 4 и получил 2012 какое число задумал петя.
Русский язык