Описать красоту человеческих отношений.

Гость: Гость:

Человеческие взаимоотношения... Целая куча вопросов, нюансов, проблем, открытий... Целый мир переживаний, чувств и переосмысления жизни , состояния души, сердца и ума,удивительная и очень непростая штука.Привлекательность человеческих отношений на мое мнение это доброта и совестливость, душевная расположенность людей друг к другу, нравственное единение людей, обращение человека к человеку.В этом и есть красота человеческих отношений в моем понятии.