Описать красоту человеческих отношений.

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Описать красоту человеческих отношений.
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Автор: Гость
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Гость:
 Человеческие взаимоотношения... Целая куча  вопросов, нюансов, проблем, открытий... Целый мир переживаний, чувств и  переосмысления жизни , состояния души, сердца и ума,удивительная и очень непростая штука.Привлекательность человеческих отношений  на мое мнение это доброта и совестливость, душевная расположенность людей друг к другу, нравственное единение людей, обращение человека к  человеку.В этом и есть красота человеческих отношений  в моем понятии.
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