Что привлекло вас в рассказе "Макар Чудра"?
Литература
Что привлекло вас в рассказе "Макар Чудра"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, в этом произведении привлекает поэтическая история любви, положенная в основу сюжета, а во-вторых, какой-то особый дух свободы, наполняющий этот рассказ
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