Что привлекло вас в рассказе "Макар Чудра"?

Литература
Что привлекло вас в рассказе "Макар Чудра"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, в этом произведении  привлекает поэтическая история любви, положенная в основу сюжета, а во-вторых, какой-то особый дух свободы, наполняющий этот рассказ
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