Саша Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились.какое расстояние проплыли до встречи каждый из них,если ширина пруда равна 300м и один из пловцов проплыл на 120 м меньше

Математика
Саша Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились.какое расстояние проплыли до встречи каждый из них,если ширина пруда равна 300м и один из пловцов проплыл на 120 м меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-120=300 2х=300+120 2х=420 х=420:2 х=210м -проплыл один пловец   210-120=90м-проплыл второй пловец.
Гость:
1. (300-120):2=90 метров проплыл один пловец 2. 90+120=210 метров проплыл второй пловец 
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