Саша Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились.какое расстояние проплыли до встречи каждый из них,если ширина пруда равна 300м и один из пловцов проплыл на 120 м меньше

Математика

Саша Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились.какое расстояние проплыли до встречи каждый из них,если ширина пруда равна 300м и один из пловцов проплыл на 120 м меньше

Автор: Гость